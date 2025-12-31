«Тур де Ски», мужчины: во сколько начало масс-старта с участием Савелия Коростелёва

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжится престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках очередного соревновательного дня состоится мужской масс-старт свободным стилем на 5 км. Начало — в 13:30 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

22-летний россиянин Савелий Коростелёв, который первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года, в гонке стартует 13-м.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Ларс Хегген (Норвегия).

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

4. Эдвин Ангер (Швеция).

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

7. Эмиль Иверсен (Норвегия).

8. Эрик Вальнес (Норвегия).

9. Федерико Пеллегрино (Италия).

10. Гус Шумахер (США).

11. Ийво Нисканен (Финляндия).

13. Савелий Коростелёв (Россия).

14. Жуль Шаппа (Франция).

21. Уго Лапалус (Франция).