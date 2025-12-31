«Тур де Ски», женщины: во сколько начало масс-старта с участием Дарьи Непряевой

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт очередной старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Масс-старт свободным стилем на 5 км начнётся в 16:30 мск. Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.

В гонке примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в гонке — 29-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.

На «Тур де Ски» россиянка не смогла пройти квалификацию в спринте и попасть в топ-30 лучших спортсменок, а в гонке классическим стилем на 10 км стала 27-й.