Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тур де Ски», женщины: во сколько начало масс-старта с участием Дарьи Непряевой, где смотреть трансляцию

«Тур де Ски», женщины: во сколько начало масс-старта с участием Дарьи Непряевой
Комментарии

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт очередной старт у женщин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Масс-старт свободным стилем на 5 км начнётся в 16:30 мск. Права на трансляцию гонок FIS «Тур де Ски» в России принадлежат Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Не началось

В гонке примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в гонке — 29-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Дарья выступила на предыдущем этапе КМ в Давосе. Она заняла 39-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стала 20-й.

На «Тур де Ски» россиянка не смогла пройти квалификацию в спринте и попасть в топ-30 лучших спортсменок, а в гонке классическим стилем на 10 км стала 27-й.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Непряева не смогла повторить результат Коростелёва. Но это было нереально
Непряева не смогла повторить результат Коростелёва. Но это было нереально
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android