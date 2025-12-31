Скидки
Лыжи

«Три года неучастия сказываются». Легков — об итогах 2025 года в лыжных гонках

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков выделил ярчайшие события 2025 года в лыжных гонках, а также поделился ожиданиями от Олимпиады-2026.

«2025 год получился таким же, как и до этого. Все бегали в России. Только под занавес года наши спортсмены смогли выехать на международные соревнования. На них все обращают пристальное внимание. Ребята — молодцы, с каждой гонкой всё будет лучше и лучше. Уже положительный момент, что наши спортсмены смогли выехать, хоть и в таком маленьком составе, но это всё равно большой плюс.

Что касается российских стартов, лидеры прошлого сезона остаются на своих позициях. Мы рады за Наталью Терентьеву, которая ждёт ребёнка. Однако мы её не видим на старте — это не самое лучшее. Вероника Степанова ещё не до конца вернулась. Периодически простреливает результатами, но пока не выступает на должном уровне, который у неё был до рождения ребёнка. Остальные лидеры проявляют себя в какой-то мере. Молодёжь подтягивается. Отмечу Пеклецову — хотелось бы её тоже увидеть на международных стартах. Можно говорить про всех бесконечно. Важно, что костяк остаётся и выступает.

Единственное, мы говорили, что на международных стартах всё будет так, как раньше. Практика показывает, что всё не так просто. Три года неучастия в международных стартах сказываются. Нужно поймать этот драйв, почувствовать снег в техническом плане. Много моментов с точки зрения короткого спринта, других скоростей, потому что в Европе в основном искусственный снег. Все задают вопросы и не понимают, где золотая середина.

Я скажу следующее. На Олимпиаде в Китае мы забирали все медали — там был тяжёлый снег и медленные скорости. Скандинавы не могли вообще ничего выиграть. Например, на Олимпиаде в той же Италии не думаю, что были бы такие же результаты, как в Китае. От этого можно сделать вывод, что европейцы умеют бегать на быстром снегу, но не могут на медленном. Мне кажется, когда снег тяжёлый перемороженный — это как кросс на лыжах, который для нас подходит. У них это всё же лыжные гонки, они больше обращают внимание на технический план. В этом они немного сильнее. Нужно возвращаться и вспомнить всё», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

