Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 31 декабря, в Тоблахе (Италия) продолжается престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2026. В рамках очередного соревновательного дня состоится женский масс-старт свободным стилем на 5 км. Начало — в 16:30 мск. Трансляция будет доступна на платформе Okko.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Женщины. Старт-лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия).

4. Тереза Штадлобер (Австрия).

5. Моа Илар (Швеция).

6. Майя Дальквист (Швеция).

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

8. Надине Фендрих (Швейцария).

9. Эмма Рибом (Швеция).

10. Кертту Нисканен (Финляндия).

11. Фрида Карлссон (Швеция).

14. Хейди Венг (Норвегия).

15. Йоханна Хагстрём (Швеция).

17. Эбба Андерссон (Швеция).

24. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия).

29. Дарья Непряева (Россия).

33. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

42. Криста Пярмякоски (Финляндия).