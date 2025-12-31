Скидки
Сорина заметили за рулём аккредитованного автомобиля на «Тур де Ски». Разрешение отозвали

Сорина заметили за рулём аккредитованного автомобиля на «Тур де Ски». Разрешение отозвали
Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин был замечен за управлением аккредитованного автомобиля на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. Об этом сообщает Aftonbladet.

Сорина запечатлели на камеру за рулём автомобиля с аккредитационным разрешением, выданным команде AIN (аббревиатура для нейтральных спортсменов). Сам тренер на данный момент не получил нейтральный статус от FIS и не имеет права находиться в зоне для аккредитованных лиц.

FIS объявила об отзыве разрешения на парковку. Как отмечает источник, представители международной федерации не могут запретить Сорину находиться в той части стадиона, которая не является аккредитованной зоной.

Ранее Егор Сорин рассказывал, что присутствует на трассах «Тур де Ски» в качестве зрителя на трибунах.

