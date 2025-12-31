Сорина заметили за рулём аккредитованного автомобиля на «Тур де Ски». Разрешение отозвали

Старший тренер сборной России Егор Сорин был замечен за управлением аккредитованного автомобиля на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. Об этом сообщает Aftonbladet.

Сорина запечатлели на камеру за рулём автомобиля с аккредитационным разрешением, выданным команде AIN (аббревиатура для нейтральных спортсменов). Сам тренер на данный момент не получил нейтральный статус от FIS и не имеет права находиться в зоне для аккредитованных лиц.

FIS объявила об отзыве разрешения на парковку. Как отмечает источник, представители международной федерации не могут запретить Сорину находиться в той части стадиона, которая не является аккредитованной зоной.

Ранее Егор Сорин рассказывал, что присутствует на трассах «Тур де Ски» в качестве зрителя на трибунах.