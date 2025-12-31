Скидки
Бородавко высказался о возможности участия Большунова на ближайшем этапе Кубка России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил вероятность участия трёхкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова на шестом этапе Кубка России — 2025/2026. Гонки пройдут в Казани с 15 по 18 января.

«Здоровье спортсмена — это его личное дело, поэтому я некомпетентен говорить о состоянии Большунова. Но на этапе Кубка России в Казани мы его обязательно увидим», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Большунов не выступал на последнем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Он пропустит предстоящую Гонку чемпионов между лыжниками и биатлонистами по состоянию здоровья.

