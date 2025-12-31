Савелий Коростелёв после падения занял 64-е место в масс-старте на «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв в масс-старте свободным стилем на дистанции 5 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия), финишировал 64-м. Отметим, что россиянин упал ближе к финишу гонки.

Победителем гонки стал американец Гус Шумахер. Он преодолел дистанцию за 9.35,4.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины:

1. Гус Шумахер (США) — 9.35,4.

2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 0,2.

3. Ларс Хегген (Норвегия) +0,6,

4. Жуль Шаппа (Франция) +0,7.

5. Джеймс Клагнет (Великобритания) +0,7.

64. Савелий Коростелёв (Россия) +21,4.