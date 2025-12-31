Савелий Коростелёв после падения занял 64-е место в масс-старте на «Тур де Ски»
Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв в масс-старте свободным стилем на дистанции 5 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия), финишировал 64-м. Отметим, что россиянин упал ближе к финишу гонки.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6
Победителем гонки стал американец Гус Шумахер. Он преодолел дистанцию за 9.35,4.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины:
1. Гус Шумахер (США) — 9.35,4.
2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 0,2.
3. Ларс Хегген (Норвегия) +0,6,
4. Жуль Шаппа (Франция) +0,7.
5. Джеймс Клагнет (Великобритания) +0,7.
64. Савелий Коростелёв (Россия) +21,4.
