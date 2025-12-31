Савелий Коростелёв упал ближе к финишу в масс-старте на «Тур де Ски»
Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв упал во время масс-старта свободным стилем на дистанции 5 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6
Фото: Скриншот из трансляции
Коростелёв стартовал в третьем забеге с норвежцами Йоханнесом Клебо и Маттисом Стенсхагеном. После падения Савелий быстро поднялся на ноги и финишировал в своём забеге на 16-м месте и на промежуточном 47-м месте в общем зачёте гонки.
Напомним, 22-летний россиянин Савелий Коростелёв первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года.
