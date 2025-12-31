Савелий Коростелёв упал ближе к финишу в масс-старте на «Тур де Ски»

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв упал во время масс-старта свободным стилем на дистанции 5 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» сезона-2025/2026, который проходит в Тоблахе (Италия).

Фото: Скриншот из трансляции

Коростелёв стартовал в третьем забеге с норвежцами Йоханнесом Клебо и Маттисом Стенсхагеном. После падения Савелий быстро поднялся на ноги и финишировал в своём забеге на 16-м месте и на промежуточном 47-м месте в общем зачёте гонки.

Напомним, 22-летний россиянин Савелий Коростелёв первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года.