Гус Шумахер выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Клебо — 12-й, Коростелёв — 64-й

Американский лыжник Гус Шумахер стал победителем масс-старта свободным стилем на этапе «Тур де Ски» — 2025/2026 в Тоблахе (Италия). Дистанцию 5 км он преодолел за 9.35,4.

Вторым стал австриец Беньямин Мозер, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ларс Хегген (+0,6). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал лишь 12-м (+8,6). Россиянин Савелий Коростелёв финишировал на 64-м месте (21,4).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Мужчины:

1. Гус Шумахер (США) — 9.35,4.

2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 0,2.

3. Ларс Хегген (Норвегия) +0,6,

4. Жуль Шаппа (Франция) +0,7.

5. Джеймс Клагнет (Великобритания) +0,7.

6. Михал Новак (Чехия) +5,4.

7. Нийло Мойланем (Финляндия) +6,0.

8. Эмиль Иверсен (Норвегия) +7,1.

12. Йоханнес Клебо (Норвегия) +8,6.

64. Савелий Коростелёв (Россия) +21,4.