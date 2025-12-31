Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Коростелёв идёт на промежуточном 15-м месте в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо — лидирует

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв потерял две позиции в общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026. По итогам трёх этапов он уступает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту 51 секунду.

В разделке на дистанции 10 км классическим стилем он занял девятое место. В спринте, который прошёл в воскресенье, Коростелёв стал 49-м. В прошедшем 31 декабря масс-старте российский лыжник завершил дистанцию на 64-й позиции в итоговом протоколе.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Общий зачёт после трёх этапов:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.30,0.
2. Ларс Хегген (Норвегия) +45.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57.
4. Бенджамин Мозер (Австрия) – +59.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.01.

15. Савелий Коростелёв (Россия) +1.51.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
