Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 76-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 857 очков.

В прошедшем сегодня, 31 декабря, масс-старте на 5 км в рамках «Тур де Ски», Клебо занял 12-е место. Победителем гонки стал американец Гус Шумахер, завершивший дистанцию за 9.35,4. Второе место в итоговом протоколе занял австриец Беньямин Мозер (+0,2), замкнул тройку призёров норвежец Ларс Хегген (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 31 декабря:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 857 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 678.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 514.

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 474.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.

7. Андреас Рее (Норвегия) – 424.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 366.

9. Ларс Хегген (Норвегия) – 365

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 340.

11. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 325

12. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 323

13. Бен Огден (США) – 304

14. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 303.

15. Элиа Барп (Италия) – 288

76. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.