Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 76-й

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо лидирует, Амундсен — второй, Коростелёв — 76-й
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 857 очков.

В прошедшем сегодня, 31 декабря, масс-старте на 5 км в рамках «Тур де Ски», Клебо занял 12-е место. Победителем гонки стал американец Гус Шумахер, завершивший дистанцию за 9.35,4. Второе место в итоговом протоколе занял австриец Беньямин Мозер (+0,2), замкнул тройку призёров норвежец Ларс Хегген (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 31 декабря:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 857 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 678.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 514.
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 474.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.
7. Андреас Рее (Норвегия) – 424.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 366.
9. Ларс Хегген (Норвегия) – 365
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 340.
11. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 325
12. Оскар Опстад Вике (Норвегия) – 323
13. Бен Огден (США) – 304
14. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 303.
15. Элиа Барп (Италия) – 288

76. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
