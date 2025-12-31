Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Сбивает с толку». Пеллегрино раскритиковал формат масс-старта на «Тур де Ски»

«Сбивает с толку». Пеллегрино раскритиковал формат масс-старта на «Тур де Ски»
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал формат проведения масс-старта свободных ходом на 5 км на «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка была проведена в четыре забега, победителем стал американский лыжник Гус Шумахер. Итальянец в итоговом протоколе гонки занял 15-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6

«Это действительно сбивает с толку. На мой взгляд, не самый лучший вариант испытывать новый формат на этапе Кубка мира. И это не только моё мнение, обычно так существует общее правило: когда дела идут плохо, лучше делать меньше, но делать это лучше. Постоянные попытки придумать что-то новое лишь вносят путаницу.

Возможно, в Норвегии и Швеции, где болельщики хорошо разбираются, что происходит в лыжных гонках, это может сработать. Но за пределами Скандинавии уследить за происходящим сложно, когда каждый год появляется что-то новое», – приводит слова Пеллегрино SVT.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android