«Сбивает с толку». Пеллегрино раскритиковал формат масс-старта на «Тур де Ски»

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал формат проведения масс-старта свободных ходом на 5 км на «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка была проведена в четыре забега, победителем стал американский лыжник Гус Шумахер. Итальянец в итоговом протоколе гонки занял 15-е место.
«Это действительно сбивает с толку. На мой взгляд, не самый лучший вариант испытывать новый формат на этапе Кубка мира. И это не только моё мнение, обычно так существует общее правило: когда дела идут плохо, лучше делать меньше, но делать это лучше. Постоянные попытки придумать что-то новое лишь вносят путаницу.
Возможно, в Норвегии и Швеции, где болельщики хорошо разбираются, что происходит в лыжных гонках, это может сработать. Но за пределами Скандинавии уследить за происходящим сложно, когда каждый год появляется что-то новое», – приводит слова Пеллегрино SVT.
