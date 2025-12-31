Скидки
«Всё постоянно укорачивают». Клебо подверг критике формат проведения «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо подверг критике формат проведения «Тур де Ски» – 2025/2026, отметив, что текущая лыжная многодневка стала заметно короче по срокам проведения и по длине заявленных дистанций.

«Мне не нравится, что всё постоянно укорачивают. Раньше мы ездили по множеству разных мест, было девять этапов за 10 дней. Сами этапы были по-настоящему тяжёлыми. И в целом гонки были гораздо жёстче.

FIS делает всё возможное, чтобы как можно больше спортсменов смогли принять участие в соревнованиях, это, конечно, хорошо. Если бы в этом году было девять гонок, думаю, многие просто не вышли бы на старт, учитывая, что Олимпиада совсем близко. Мне нравится концепция «Тур де Ски», и я бы хотел, чтобы она длилась дольше по дням, а дистанции были подлиннее. Возможно, в будущем к этому ещё вернутся», – приводит слова Клебо NRK.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит с 28 декабря по 4 января. В рамках соревнований у мужчин и женщин пройдёт по шесть стартов.

