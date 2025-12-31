Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Клебо — о масс-старте на «Тур де Ски»: в такой гонке требуется командная работа

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о формате проведения масс-старта на 5 км свободным ходом на третьем этапе Тур де Ски – 2025/2026. Гонка проходила в четыре забега, победителем стал американский лыжник Гус Шумахер, который завершил дистанцию за 9.35,4 минуты. Клебо занял 12-е место в итоговом протоколе.

«Это формат, в котором требуется командная работа. Некоторые сейчас, наверное, жалеют, что не хотели работать на спусках, думая, что достаточно просто первым финишировать в своём забеге. Это не так. Нужно быть расчётливым и делать так, как считаешь нужным. Чтобы выиграть такую гонку, нужно идти быстро и работать. Наша группа сегодня с этим не справилась», – приводит слова Клебо NRK.

