Шумахер — о победе в масс-старте «Тур де Ски» – 2025/2026: это действительно очень круто

Американский лыжник Гус Шумахер поделился впечатлениями после победы в масс-старте на 5 км свободным ходом на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в новом для соревнований формате – победитель определился после окончания всех четырёх забегов.
«Это действительно очень круто. Лыжные гонки всегда приносят удовольствие, когда всё идёт хорошо, а когда борешься за победу — это вообще особенное чувство. Здорово делить этот момент с представителями шести разных стран в первой шестёрке. Надеюсь, что на «двадцатке» «Тур де Ски» сложится по-настоящему ярко», – приводит слова Шумахера пресс-служба FIS.
После трёх этапов «Тур де Ски» – 2025/2026 в общем зачёте лидирует норвежец Йоханнес Клебо (33.30,0). На второй позиции находится его соотечественник Ларс Хегген, который уступает 45 секунд.
- 31 декабря 2025
-
17:05
-
16:31
-
16:06
-
15:46
-
15:29
-
14:45
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:05
-
12:05
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
00:24
- 30 декабря 2025
-
22:59
-
17:05
-
00:39
-
00:27
-
00:13
- 29 декабря 2025
-
23:08
-
22:51
-
22:48
-
22:14
-
21:55
-
21:42
-
21:23
-
20:54
-
20:03
-
19:52
-
18:57