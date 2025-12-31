Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шумахер — о победе в масс-старте «Тур де Ски» – 2025/2026: это действительно очень круто

Шумахер — о победе в масс-старте «Тур де Ски» – 2025/2026: это действительно очень круто
Комментарии

Американский лыжник Гус Шумахер поделился впечатлениями после победы в масс-старте на 5 км свободным ходом на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в новом для соревнований формате – победитель определился после окончания всех четырёх забегов.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 13:30 МСК
Окончено
1
Гус Шумахер
США
9:35.4
2
Беньямин Мозер
Австрия
+0.2
3
Ларс Хегген
Норвегия
+0.6

«Это действительно очень круто. Лыжные гонки всегда приносят удовольствие, когда всё идёт хорошо, а когда борешься за победу — это вообще особенное чувство. Здорово делить этот момент с представителями шести разных стран в первой шестёрке. Надеюсь, что на «двадцатке» «Тур де Ски» сложится по-настоящему ярко», – приводит слова Шумахера пресс-служба FIS.

После трёх этапов «Тур де Ски» – 2025/2026 в общем зачёте лидирует норвежец Йоханнес Клебо (33.30,0). На второй позиции находится его соотечественник Ларс Хегген, который уступает 45 секунд.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android