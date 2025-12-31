Шумахер — о победе в масс-старте «Тур де Ски» – 2025/2026: это действительно очень круто

Американский лыжник Гус Шумахер поделился впечатлениями после победы в масс-старте на 5 км свободным ходом на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в новом для соревнований формате – победитель определился после окончания всех четырёх забегов.

«Это действительно очень круто. Лыжные гонки всегда приносят удовольствие, когда всё идёт хорошо, а когда борешься за победу — это вообще особенное чувство. Здорово делить этот момент с представителями шести разных стран в первой шестёрке. Надеюсь, что на «двадцатке» «Тур де Ски» сложится по-настоящему ярко», – приводит слова Шумахера пресс-служба FIS.

После трёх этапов «Тур де Ски» – 2025/2026 в общем зачёте лидирует норвежец Йоханнес Клебо (33.30,0). На второй позиции находится его соотечественник Ларс Хегген, который уступает 45 секунд.