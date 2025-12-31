Скидки
Мама Коростелёва — о выступлении сына в масс-старте: очень расстроилась падению Савелия

Мама российского лыжника Савелия Коростелёва, бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере Наталья Коростелёва прокомментировала выступление сына в масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Савелий упал за несколько сотен метров до финиша и занял 64-е место в итоговом протоколе гонки.

«Очень расстроилась сегодняшнему падению Савелия. В любом случае это ценный опыт контактных гонок. Его нужно использовать на благо себе. Из этой гонки нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

Не думаю, что падение связано с проблемами в горнолыжной подготовке. Конечно, сам Савелий лучше знает, что именно пошло не так. Ни в коем случае не хочу оправдывать Савелия, но я бы назвала это неудачным стечением обстоятельств. Что случилось, то случилось.

Есть хороший шанс завтра побороться за высокое место. Можно сказать, что 20 км — любимая дистанция Савелия. Придётся потолкаться в контактной борьбе, но будем надеяться, что всё сложится наилучшим образом.

Обычно на «Тур де Ски» празднование Нового года отходит на второй план. Когда я там выступала, мы вечером ужинали и поздравляли друг друга, а потом расходились. Потом собирались уже только утром и шли на тренировку или на старт. Думаю, сейчас у Савелия будет похожая ситуация. Надеюсь, завтра он сможет показать лучший результат», – приводит слова Коростелёвой Sport24.

