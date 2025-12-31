Джессика Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта дистанцией 5 км свободным стилем на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Она преодолела дистанцию за 10.51,2.

Второй финишировала шведка Эмма Рибом, отставшая от победительницы на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведская спортсменка Моа Илар (+6,9).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 10.51,2.

2. Эмма Рибом (Швеция) +5,5.

3. Моа Илар (Швеция) +6,9.

4. Леони Перри (Франция) +7,5.

5. Элисон Мэки (Канада) +8,3.

6. Элиза Руцка (Польша) +8,6.

7. Эбба Андерссон (Швеция) + 9,0.

8. Дарья Непряева +9,1.