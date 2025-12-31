Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски — 2025/2026

Джессика Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе
Комментарии

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта дистанцией 5 км свободным стилем на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Она преодолела дистанцию за 10.51,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

Второй финишировала шведка Эмма Рибом, отставшая от победительницы на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведская спортсменка Моа Илар (+6,9).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 10.51,2.

2. Эмма Рибом (Швеция) +5,5.

3. Моа Илар (Швеция) +6,9.

4. Леони Перри (Франция) +7,5.

5. Элисон Мэки (Канада) +8,3.

6. Элиза Руцка (Польша) +8,6.

7. Эбба Андерссон (Швеция) + 9,0.

8. Дарья Непряева +9,1.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Лучший результат российских лыжников после возвращения. До медали не хватило полсекунды!
Лучший результат российских лыжников после возвращения. До медали не хватило полсекунды!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android