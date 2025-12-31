Джессика Диггинс выиграла масс-старт свободным стилем на «Тур де Ски» в Тоблахе
Поделиться
Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей масс-старта дистанцией 5 км свободным стилем на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Она преодолела дистанцию за 10.51,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9
Второй финишировала шведка Эмма Рибом, отставшая от победительницы на 5,5 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведская спортсменка Моа Илар (+6,9).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Масс-старт. Свободный стиль. 5 км. Женщины:
1. Джессика Диггинс (США) — 10.51,2.
2. Эмма Рибом (Швеция) +5,5.
3. Моа Илар (Швеция) +6,9.
4. Леони Перри (Франция) +7,5.
5. Элисон Мэки (Канада) +8,3.
6. Элиза Руцка (Польша) +8,6.
7. Эбба Андерссон (Швеция) + 9,0.
8. Дарья Непряева +9,1.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
19:04
-
18:48
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:05
-
16:31
-
16:06
-
15:46
-
15:29
-
14:45
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:05
-
12:05
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
00:24
- 30 декабря 2025
-
22:59
-
17:05
-
00:39
-
00:27
-
00:13
- 29 декабря 2025
-
23:08
-
22:51
-
22:48
-
22:14
-
21:55
-
21:42