Дарья Непряева впервые в карьере вошла в топ-10 на Кубке мира
Российская лыжница Дарья Непряева впервые в карьере вошла в топ-10 на Кубке мира, показав восьмой результат в масс-старте свободным стилем на дистанции 5 км на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Спортсменка завершила дистанцию за 11.00,3, отстав от победительницы, американки Джессики Диггинс, на 9,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9
Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.
Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.
