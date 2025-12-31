Дарья Непряева впервые в карьере вошла в топ-10 на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева впервые в карьере вошла в топ-10 на Кубке мира, показав восьмой результат в масс-старте свободным стилем на дистанции 5 км на «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Спортсменка завершила дистанцию за 11.00,3, отстав от победительницы, американки Джессики Диггинс, на 9,1 секунды.

Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.

Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.