FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Лыжи

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Дарья Непряева заняла 8 место в масс-старте в Тоблахе

Дарья Непряева заняла восьмое место в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски»
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева показала восьмой результат по итогам масс-старта свободным стилем дистанцией 5 км на многодневной гонке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Спортсменка финишировала за 11.00,3, отстав от победительницы, американки Джессики Диггинс, на 9,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.

Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам -- 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
