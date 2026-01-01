Диггинс — о победе в масс-старте: ощущение, что завершила полный круг своей карьеры

Олимпийская чемпионка – 2018 американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после победы в масс-старте на 5 км свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в формате нескольких забегов, победу одержала лыжница, показавшая лучшее время.

«Спасибо команде, потому что у меня потрясающе ехали лыжи. По ходу дистанции мне давала подсказки Джулия Кёрн, я их смогла использовать.

Есть такое ощущение, словно для меня этот старт стал завершением полного круга карьеры. Возможно, что это моя первая и последняя гонка подобного формата на 5 км», – сказала Диггинс в интервью после завершения гонки.