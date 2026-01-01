Скидки
FIS Кубок мира. 15км Классика. Мужчины. Гонка преследования
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Лыжи

Диггинс — о победе в масс-старте: ощущение, что завершила полный круг своей карьеры

Олимпийская чемпионка – 2018 американская лыжница Джессика Диггинс поделилась впечатлениями после победы в масс-старте на 5 км свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в формате нескольких забегов, победу одержала лыжница, показавшая лучшее время.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

«Спасибо команде, потому что у меня потрясающе ехали лыжи. По ходу дистанции мне давала подсказки Джулия Кёрн, я их смогла использовать.

Есть такое ощущение, словно для меня этот старт стал завершением полного круга карьеры. Возможно, что это моя первая и последняя гонка подобного формата на 5 км», – сказала Диггинс в интервью после завершения гонки.

Новости. Лыжи
Все новости RSS

