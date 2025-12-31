«Вот и Непряева молодец!» Губерниев — о восьмом месте россиянки на «Тур де Ски»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где спортсменка заняла восьмое место и показала результат 11.00,3.
«Вот и Непряева молодец!!! Восьмая — и это неплохо!!! Не боги горшки обжигают!!! Вперёд!!! Через тернии к олимпийским звездам!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Масс-старт дистанцией 5 км выиграла американка Джессика Диггинс.
Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.
Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.
- 31 декабря 2025
-
21:30
-
21:17
-
20:25
-
19:04
-
18:48
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:05
-
16:31
-
16:06
-
15:46
-
15:29
-
14:45
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:05
-
12:05
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
00:24
- 30 декабря 2025
-
22:59
-
17:05
-
00:39
-
00:27
-
00:13
- 29 декабря 2025
-
23:08
-
22:51
-
22:48