«Вот и Непряева молодец!» Губерниев — о восьмом месте россиянки на «Тур де Ски»

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где спортсменка заняла восьмое место и показала результат 11.00,3.

«Вот и Непряева молодец!!! Восьмая — и это неплохо!!! Не боги горшки обжигают!!! Вперёд!!! Через тернии к олимпийским звездам!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Масс-старт дистанцией 5 км выиграла американка Джессика Диггинс.

Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.

Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.