Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски 2025/2026

«Вот и Непряева молодец!» Губерниев — о восьмом месте россиянки на «Тур де Ски»
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в масс-старте в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, где спортсменка заняла восьмое место и показала результат 11.00,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

«Вот и Непряева молодец!!! Восьмая — и это неплохо!!! Не боги горшки обжигают!!! Вперёд!!! Через тернии к олимпийским звездам!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Масс-старт дистанцией 5 км выиграла американка Джессика Диггинс.

Помимо Непряевой, среди россиян участие в текущем «Тур де Ски» принимает Савелий Коростелёв. Ранее он завершил дистанцию 64-м в мужском масс-старте, упав ближе к финишу и показав результат 9.56,8. Оба спортсмена выступают на «Тур де Ски» в Италии в нейтральном статусе.

Ранее на этапе Кубка мира в Давосе Коростелёв и Непряева подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.

Материалы по теме
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android