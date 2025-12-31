Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Непряева поднялась на 20-е место в общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026, Диггинс — первая

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева занимает 20-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 после трёх проведённых гонок из шести.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после трёх гонок:

1. Джессика Диггинс (США) – 38.36,0
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.
3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.
4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.
6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.
7. Колетта Ридцек (Германия) +1.35,0.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.37,0.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1.38,0
10. Юханна Матинтало (Финляндия) +1.42,0…
20. Дарья Непряева (Россия) +2.16,0.

