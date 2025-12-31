Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Илар — вторая, Непряева — 58-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После победы в масс-старте на 5 км свободным ходом на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в её активе 787 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 31 декабря:

1. Джессика Диггинс (США) – 787 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 739.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.

4. Майя Дальквист (Швеция) – 537.

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 472.

6. Эмма Рибом (Швеция) – 429.

7. Хейди Венг (Норвегия) – 416.

8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 411.

9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 411

10. Фрида Карлссон (Швеция) – 406.

11. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 394.

12. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 362.

13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 344.

14. Аня Вебер (Швейцария) – 344.

15. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 342.

16. Пия Финк (Германия) – 329.

17. Надине Фендрих (Швейцария) – 328.

18. Хелен Хоффман (Германия) – 307.

19. Юханна Матинтало (Финляндия) – 292.

20. Матильде Мюрвольд (Норвегия) – 290…

58. Дарья Непряева (Россия) – 89.