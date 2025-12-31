Скидки
FIS Кубок мира. Женщины. Гонка преследования
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс лидирует, Илар — вторая, Непряева — 58-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После победы в масс-старте на 5 км свободным ходом на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в её активе 787 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 5 км. Свободный стиль. Масс-старт
31 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
10:51.2
2
Эмма Рибом
Швеция
+5.5
3
Моа Илар
Швеция
+6.9

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 31 декабря:

1. Джессика Диггинс (США) – 787 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 739.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.
4. Майя Дальквист (Швеция) – 537.
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 472.
6. Эмма Рибом (Швеция) – 429.
7. Хейди Венг (Норвегия) – 416.
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 411.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 411
10. Фрида Карлссон (Швеция) – 406.
11. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 394.
12. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) – 362.
13. Тереза Штадлобер (Австрия) – 344.
14. Аня Вебер (Швейцария) – 344.
15. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 342.
16. Пия Финк (Германия) – 329.
17. Надине Фендрих (Швейцария) – 328.
18. Хелен Хоффман (Германия) – 307.
19. Юханна Матинтало (Финляндия) – 292.
20. Матильде Мюрвольд (Норвегия) – 290…
58. Дарья Непряева (Россия) – 89.

