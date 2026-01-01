«Звезда». Наталья Терентьева отреагировала на попадание Непряевой в топ-10 на «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) отреагировала на успешное выступление своей родной сестры Дарьи Непряевой в масс-старте свободным стиле на 5 км на первом этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в Тоблахе, которая входит в зачёт Кубка мира.

«Звезда», — написала Наталья в своём телеграм-канале.

Вчера, 31 декабря, Дарья Непряева, в начале декабря получившая статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), попала в топ-10 масс-старта, заняв восьмое место. Россиянка отстала от победительницы Джессики Диггинс на 9,1 секунды.