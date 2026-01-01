Во сколько начало гонки преследования с участием Коростелёва на «Тур де Ски», где смотреть

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 12:30 мск.

Гонку преследования в прямом эфире покажет платформа Okko. Начало трансляции запланировано на 12:30 мск.

В гонке примет участие обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). После четырёх гонок в рамках «Тур де Ски» Коростелёв занимает 15-е место в общем зачёте многодневки.