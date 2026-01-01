Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тур де Ски», мужчины: во сколько начало гонки преследования с участием Савелия Коростелёва, где смотреть трансляцию

Во сколько начало гонки преследования с участием Коростелёва на «Тур де Ски», где смотреть
Комментарии

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 12:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Не началось

Гонку преследования в прямом эфире покажет платформа Okko. Начало трансляции запланировано на 12:30 мск.

В гонке примет участие обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). После четырёх гонок в рамках «Тур де Ски» Коростелёв занимает 15-е место в общем зачёте многодневки.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Материалы по теме
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android