Во сколько начало гонки преследования с участием Непряевой на «Тур де Ски», где смотреть

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 14:30 мск.

Гонку преследования в прямом эфире покажет платформа Okko. Начало трансляции запланировано на 14:30 мск.

В гонке примет участие обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева, в начале декабря 2025 года получившая статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). После четырёх гонок в рамках «Тур де Ски» Непряева занимает 20-е место в общем зачёте многодневки.