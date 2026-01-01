Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски, женщины: во сколько начало гонки преследования с участием Дарьи Непряевой, где смотреть трансляцию

Во сколько начало гонки преследования с участием Непряевой на «Тур де Ски», где смотреть
Комментарии

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 14:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Гонку преследования в прямом эфире покажет платформа Okko. Начало трансляции запланировано на 14:30 мск.

В гонке примет участие обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева, в начале декабря 2025 года получившая статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). После четырёх гонок в рамках «Тур де Ски» Непряева занимает 20-е место в общем зачёте многодневки.

Материалы по теме
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Ничего себе! Непряева превзошла топ-результат Коростелёва на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android