Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок мира, Тур де Ски, мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 12:30 мск. В прямом эфире их покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Мужчины. Гонка преследования, классический стиль, 15 км. Стартовый лист

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Ларс Хегген (Норвегия) +45,0.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57,0.
4. Беньямин Мозер (Австрия) +59,0.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.01,0.
6. Гус Шумахер (США) +1.09,0.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.10,0.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.16,0.
9. Эрик Вальнес (Норвегия) +1.21,0.
10. Эдвин Ангер (Швеция) +1.22,0.
11. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.31,0
12. Жуль Шаппа (Франция) +1.34,0…
15. Савелий Коростелев (Россия) +1.51,0...
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.53,0…
32. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +2.23,0.

Материалы по теме
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Коростелёв показал худший результат на Кубке мира. Россиянин упал на крутом повороте
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android