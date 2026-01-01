Лыжные гонки, «Тур де Ски», мужчины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт мужская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 12:30 мск. В прямом эфире их покажет платформа Okko.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Мужчины. Гонка преследования, классический стиль, 15 км. Стартовый лист
1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Ларс Хегген (Норвегия) +45,0.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +57,0.
4. Беньямин Мозер (Австрия) +59,0.
5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.01,0.
6. Гус Шумахер (США) +1.09,0.
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.10,0.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.16,0.
9. Эрик Вальнес (Норвегия) +1.21,0.
10. Эдвин Ангер (Швеция) +1.22,0.
11. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.31,0
12. Жуль Шаппа (Франция) +1.34,0…
15. Савелий Коростелев (Россия) +1.51,0...
17. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.53,0…
32. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +2.23,0.