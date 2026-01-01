Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Скидки
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
14:30 Мск
14:30 Мск
Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок мира, Тур де Ски, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 14:30 мск. В прямом эфире их покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Женщины. Гонка преследования, классический стиль, 15 км. Стартовый лист

1. Джессика Диггинс (США).
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.
3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.
4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.
6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.
7. Колетта Ридцек (Германия) +1.35,0.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.37,0.
9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1.38,0.
10. Юханна Матинтало (Финляндия) +1.42,0…
12. Эбба Андерссон (Швеция) +1.50,0…
14. Хейди Венг (Норвегия) +1.57,0.
15. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +1.57,0.
16. Фрида Карлссон (Швеция) +2.00,0…
20. Дарья Непряева (Россия) +2.16,0.


