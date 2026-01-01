Лыжные гонки, «Тур де Ски», женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Сегодня, 1 января, в Тоблахе (Италия) пройдёт женская гонка преследования на 15 км в классическом стиле в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Соревнования начнутся в 14:30 мск. В прямом эфире их покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Женщины. Гонка преследования, классический стиль, 15 км. Стартовый лист

1. Джессика Диггинс (США).

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.

3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.

4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.

5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.

6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.

7. Колетта Ридцек (Германия) +1.35,0.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.37,0.

9. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1.38,0.

10. Юханна Матинтало (Финляндия) +1.42,0…

12. Эбба Андерссон (Швеция) +1.50,0…

14. Хейди Венг (Норвегия) +1.57,0.

15. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) +1.57,0.

16. Фрида Карлссон (Швеция) +2.00,0…

20. Дарья Непряева (Россия) +2.16,0.