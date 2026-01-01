Савелий Коростелёв поделился памятными моментами из 2025 года

Обладатель Кубка России — 2024/2025, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поделился с фанатами своими самыми памятными моментами из ушедшего 2025 года.

«Это был шикарный 2025-й. Всех с наступающим и наступившим Новым годом», — подписал пост Коростелёв.

Пост доступен в телеграм-канале Савелия Коростелёва.

Коростелёв в начале декабря 2025 года смог получить статус индивидуального нейтрального атлета (AIN). Из сборной России по лыжным гонкам это удалось лишь ему и Дарьи Непряевой.

Сегодня, 1 января Коростелёв примет участие в гонке преследования на 15 км в классическом стиле в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира.