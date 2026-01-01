Скидки
Все новости
Главная Лыжи Новости

«Моё седьмое золото». Клебо назвал свои самые памятные моменты из 2025 года

Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост по итогам 2025 года.

«2025-й станет ещё одним незабываемым годом. Главное событие года и моей карьеры произошло уже в феврале. Чемпионат мира в Тронхейме – это то, о чём я мечтал и думал с тех пор, как в 2011 году наблюдал за ЧМ в Хольменколлене.

Тронхейм оказался невероятным чемпионатом во всех смыслах, с днями, которые останутся со мной до конца дней. Маленький мальчик с мечтой, который неустанно работал вместе со своим дедушкой, чтобы достичь того, что когда-то казалось очень далёким.

Затем наступил июнь, когда я сделал предложение Пернилле. Нереальное чувство, знаю, что мы будем вместе до конца наших жизней. Я, наверное, никогда не был так взволнован и никогда так не испытывал облегчения, услышав ответ. Это было моё седьмое золото, и лучший способ увенчать лучший год в моей жизни.

Этот год включал в себя много дней в разъездах и вдали от собственной постели. К счастью, всегда в отличной компании. Я провёл с Эмилем [Иверсеном] больше дней на высоте, чем с кем-либо другим, если сложить все дни 2025 года. Весёлый, познавательный год, наполненный таким большим количеством новых впечатлений и людей.

Это лишь несколько простых мыслей, оглядываясь на лучший год в моей жизни на данный момент. И если 2026 год сможет приблизиться к 2025-му, я буду впечатлён. Спасибо всем, кто следил, болел и поддерживал меня, чтобы я мог преследовать свои мечты. Это значит для меня всё. Я также хочу пожелать всем счастливого Нового года!» — написал Клебо в социальных сетях.

