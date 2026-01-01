Клебо — о 12-м месте в масс-старте: у нас была стратегия, но Пеллегрино начинал хитрить

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился впечатлениями от участия в новом формате масс-старта на 5 км свободным ходом на многодневке «Тур де Ски» – 2025/2026. Гонка проходила в четыре забега, победителем стал американский лыжник Гус Шумахер, который прошёл дистанцию за 9.35,4. Клебо занял 12-е место в итоговом протоколе.

– Пеллегрино бежит впереди и начинает хитрить. Есть те, кто выходит вперёд и думает больше о том, чтобы прийти первым к финишу, чем о том, чтобы держать темп. Тогда мы теряем пять-шесть секунд.

– Ты разговаривал с ним перед гонкой?

– Нет, я с ним не разговаривал. Я говорил с Маттисом Стенсхагеном. У нас была хорошая стратегия меняться впереди и тянуть. Но народ обгоняет на спуске.

– Сожалеешь, что не поговорил с большим числом гонщиков перед стартом?

– Нет, я немного поговорил с Беном Огденом. Он поработал впереди. Нет смысла говорить со всеми. Не хочется, чтобы все были впереди, потому что тогда скорость падает. Если бы три-четыре человека поучаствовали, этого было бы достаточно. Но при этом нельзя думать о спурте, — приводит слова Клебо Langrenn.