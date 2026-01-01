FIS отказала Надыршиной и другим российским сноубордистам в получении нейтрального статуса

Старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев поделился новостями касательно заявок своих подопечных в Международную федерацию лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на получение статусов индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).

— Была информация, что ближе к 1 января наступит ясность по допуску сноубордистов. Как обстоят дела на сегодняшний день?

— Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили. По Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву пока информации нет, ждём.

— Ребята расстроились?

— Конечно. Надежда на нейтральный статус была, шанс отобраться на Игры у них был.

— Тренеры получили нейтральный статус?

— Тренерскому составу пока ничего не пришло, мы находимся в ожидании, —приводит слова Салагаева «Матч ТВ».