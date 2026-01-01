Норвежка Астрид Эйре Слинн снялась с «Тур де Ски». Она занимала 2-е место в общем зачёте

Чемпионка 2023 года в эстафете, 37-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн снялась с многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

«Очень жаль, но тут ничего не поделаешь. К сожалению, я заболела ночью, и остаётся только пожелать удачи остальным девушкам», — приводит слова Слинн Langrenn.

Отметим, что в рамках «Тур де Ски» Слинн удалось выиграть гонку с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Норвежка шла второй в общем зачёте многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после трёх гонок:

1. Джессика Диггинс (США) – 38.36,0.

2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.

3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.

4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.

5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.

6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.

Также не продолжит борьбу за титул ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике.