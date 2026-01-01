Норвежка Астрид Эйре Слинн снялась с «Тур де Ски». Она занимала 2-е место в общем зачёте

Чемпионка 2023 года в эстафете, 37-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн снялась с многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.
«Очень жаль, но тут ничего не поделаешь. К сожалению, я заболела ночью, и остаётся только пожелать удачи остальным девушкам», — приводит слова Слинн Langrenn.
Отметим, что в рамках «Тур де Ски» Слинн удалось выиграть гонку с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Норвежка шла второй в общем зачёте многодневки.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после трёх гонок:
1. Джессика Диггинс (США) – 38.36,0.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.
3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.
4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.
6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.
Также не продолжит борьбу за титул ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике.
- 1 января 2026
-
12:05
-
12:03
-
11:39
-
11:20
-
11:14
-
10:47
-
10:09
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:11
-
00:28
- 31 декабря 2025
-
21:30
-
21:17
-
20:25
-
19:04
-
18:48
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:05
-
16:31
-
16:06
-
15:46
-
15:29
-
14:45
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:05
-
12:05
-
10:30
-
10:20