Главная Лыжи Новости

Норвежка Астрид Эйре Слинн снялась с «Тур де Ски». Она занимала 2-е место в общем зачёте

Комментарии

Чемпионка 2023 года в эстафете, 37-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн снялась с многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

«Очень жаль, но тут ничего не поделаешь. К сожалению, я заболела ночью, и остаётся только пожелать удачи остальным девушкам», — приводит слова Слинн Langrenn.

Отметим, что в рамках «Тур де Ски» Слинн удалось выиграть гонку с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Норвежка шла второй в общем зачёте многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после трёх гонок:

1. Джессика Диггинс (США) – 38.36,0.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.
3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.
4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.
6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 16:45 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
25:33.7
2
Тереза Штадлобер
Австрия
+7.0
3
Джессика Диггинс
США
+8.8

Также не продолжит борьбу за титул ещё один норвежец, Оскар Опстад Вике.

