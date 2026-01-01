Скидки
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Лыжи Новости

Эмма Рибом была вынуждена сняться с «Тур де Ски» — 2025/2026

Двукратная чемпионка мира 2023 года, 28-летняя шведская лыжница Эмма Рибом была вынуждена сняться с многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Сегодня, 1 января, шведка проснулась с симптомами простуды, сообщает Expressen.

Отметим, что в рамках «Тур де Ски» Рибом замыкала топ-6 в общем зачёте многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после трёх гонок:

1. Джессика Диггинс (США) – 38.36,0.
2. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +50,0.
3. Моа Илар (Швеция) +1.00,0.
4. Майя Дальквист (Швеция) +1.11,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.14,0.
6. Эмма Рибом (Швеция) +1.21,0.

