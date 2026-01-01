Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Евгений Дементьев оценил итоги прошедшего года в лыжных гонках

Евгений Дементьев оценил итоги прошедшего года в лыжных гонках
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев оценил итоги прошедшего года в лыжных гонках.

«Год в лыжных гонках был интересным. Хотел бы отметить вторую половину 2025 года, сказать про положительные стороны югорской команды — в наступившем сезоне молодёжь спрогрессировала.

Если говорить про изменение в популярности лыжных гонок, мне сложно точно оценить, потому что я в этом варюсь. Но однозначно и этот, и предыдущий сезоны показывают, что лыжные гонки интересны, бывают разные победы, много интересного происходит — и спортивного, и околоспортивного. Для меня лыжные гонки являются популярными, потому я за ними наблюдаю каждый день, например, больше, чем за футболом или хоккеем», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
АПЛ, хоккей, баскетбол и лыжи! Что смотреть и на что ставить 1 января
АПЛ, хоккей, баскетбол и лыжи! Что смотреть и на что ставить 1 января
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android