Президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев оценил итоги прошедшего года в лыжных гонках.

«Год в лыжных гонках был интересным. Хотел бы отметить вторую половину 2025 года, сказать про положительные стороны югорской команды — в наступившем сезоне молодёжь спрогрессировала.

Если говорить про изменение в популярности лыжных гонок, мне сложно точно оценить, потому что я в этом варюсь. Но однозначно и этот, и предыдущий сезоны показывают, что лыжные гонки интересны, бывают разные победы, много интересного происходит — и спортивного, и околоспортивного. Для меня лыжные гонки являются популярными, потому я за ними наблюдаю каждый день, например, больше, чем за футболом или хоккеем», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.