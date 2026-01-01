Скидки
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Лыжи Новости

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Савелий Коростелев занял 12-е место в гонке преследования в Тоблахе

Савелий Коростелёв занял 12-е место в пасьюте на 20 км на «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 12-й позиции в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 20 км классическим стилем за 47.55,5.

От победителя гонки, норвежца Йоханнеса Клебо, Коростелёв отстал на 1.53,8. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:01.7
2
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+51.1
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+59.8
3
Эдвин Ангер
Швеция
+59.8

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 20 км. Мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.01,7.
  2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — отставание 51,1.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) +59,8.
