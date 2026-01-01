Савелий Коростелёв занял 12-е место в пасьюте на 20 км на «Тур де Ски» — 2025/2026
Поделиться
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 12-й позиции в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 20 км классическим стилем за 47.55,5.
От победителя гонки, норвежца Йоханнеса Клебо, Коростелёв отстал на 1.53,8. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:01.7
2
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+51.1
3
Федерико Пеллегрино
Италия
+59.8
3
Эдвин Ангер
Швеция
+59.8
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 20 км. Мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.01,7.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) — отставание 51,1.
- Эдвин Ангер (Швеция) +59,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 января 2026
-
13:26
-
13:19
-
12:42
-
12:05
-
12:03
-
11:39
-
11:20
-
11:14
-
10:47
-
10:09
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
05:11
-
00:28
- 31 декабря 2025
-
21:30
-
21:17
-
20:25
-
19:04
-
18:48
-
18:09
-
18:00
-
17:50
-
17:05
-
16:31
-
16:06
-
15:46
-
15:29
-
14:45
-
14:45
-
14:21
-
14:01
-
13:05