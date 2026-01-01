Савелий Коростелёв занял 12-е место в пасьюте на 20 км на «Тур де Ски» — 2025/2026

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 12-й позиции в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 20 км классическим стилем за 47.55,5.

От победителя гонки, норвежца Йоханнеса Клебо, Коростелёв отстал на 1.53,8. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 20 км. Мужчины. Результаты: