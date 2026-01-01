Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 20 км на «Тур де Ски» — 2025/2026

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 20 км классическим стилем за 46.01,7.

Второе место занял норвежец Маттис Стенсхаген, отставший от победителя на 51,1 секунды. Тройку призёров замкнул швед Эдвинг Ангер (+59,8). Российский лыжник Савелий Коростелёв стал 12-м (+1.53,8).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 20 км. Мужчины. Результаты: