«Не самое худшее». Бородавко — о 12-м месте Коростелёва в пасьюте на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил 12-е место Савелия Коростелёва в гонке преследования на 20 км на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

— Гонка преследования — специфичная, контактная дисциплина, многое решается, в какую группу ты попадёшь. Савелий достаточно неплохо провёл гонку. Был хороший запал, старт, сразу приблизился к группе перед ним, в которой были более сильные спортсмены, тот же Нисканен. Он пытался удержаться с прицелом на первую группу преследования, но, к сожалению, не смог выдержать темп. Савелий провёл гонку в свою силу, удержался на примерно тех же позициях. 12‑е место не самое худшее.

— Главное, что не упал духом после вчерашнего падения?
— Да. А после окончания всего «Тур де Ски» будем делать выводы. Сейчас важна соревновательная практика на высоких скоростях со своими непосредственными соперниками, чтобы в очной борьбе Савелий мог прибавить в психологической уверенности и поднял свои функциональные качества, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Савелий Коростелёв занял 12-е место в пасьюте на 20 км на «Тур де Ски» — 2025/2026
