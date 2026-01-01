Скидки
FIS Кубок мира. 15км Классика. Женщины. Гонка преследования
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Главная Лыжи Новости

Коростелёв поднялся на 10-е место в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо лидирует

Коростелёв поднялся на 10-е место в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо лидирует
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв поднялся на пять позиций в общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026 и занимает промежуточное 10-е место. По итогам четырёх этапов он уступает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 1 минуту 54 секунды.

В гонке преследования на 20 км классическим стилем, прошедшей 1 января, Коростелёв занял 12-е место. 10-ю позицию в общем зачёте Савелий делит с финном Ийво Нисканеном и французом Уго Лапалусом.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Общий зачёт после четырёх этапов:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:19.31,0.
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — отставание 51.
3. Гус Шумахер (США) +1.00.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.00.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.00.

10. Савелий Коростелёв (Россия) +1.54.

