Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке преследования на «Тур де Ски» — 2025/2026
Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке преследования на 15 км классическим стилем в рамка многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Непряева преодолела дистанцию за 55.31,1.
От победительницы гонки, олимпийской чемпионки американки Джессики Диггинс, Непряева отстала на 3.16,3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
52:14.8
2
Моа Илар
Швеция
+1:35.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:35.5
