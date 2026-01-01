Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке преследования на «Тур де Ски» — 2025/2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке преследования на 15 км классическим стилем в рамка многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Непряева преодолела дистанцию за 55.31,1.

От победительницы гонки, олимпийской чемпионки американки Джессики Диггинс, Непряева отстала на 3.16,3.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 15 км. Женщины. Результаты: