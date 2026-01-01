Джессика Диггинс победила в пасьюте на 15 км на «Тур де Ски» — 2025/2026

Американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в гонке преследования в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Она преодолела дистанцию 15 км классическим стилем за 46.01,7.

Второе место заняла шведка Моа Илар, отставшая от победительницы на 1.35,2. Тройку призёров замкнула австрийка Тереза Штадлобер (+1.35,5). Российская лыжница Дарья Непряева стала 16-й (+3.16,3).

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 15 км. Женщины. Результаты: