Дарья Непряева идёт 16-й в общем зачёте «Тур де Ски» — 2025/2026, Диггинс лидирует

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева занимает 16-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 после четырёх проведённых гонок из шести. От лидера, американки Джессики Диггинс, она отстаёт на 3.17.

В гонке преследования на 15 км классическим стилем, прошедшей 1 января, Непряева заняла 16-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после четырёх гонок:

Джессика Диггинс (США) — 1:30.50. Моа Илар (Швейция) — отставание 1.36. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.36. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +1.55. Хейди Венг (Норвегия) +1.55.

16. Дарья Непряева (Россия) +3.17.