Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Йоханнес Клебо лидирует, Савелий Коростелёв — 62-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 907 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (706 очков), россиянин Савелий Коростелёв идёт на 62-й позиции (82).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 1 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 907 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 706.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 561.

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 518.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.

7. Андреас Рее (Норвегия) – 438.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 407.

9. Ларс Хегген (Норвегия) – 397.

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 363.

76. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.