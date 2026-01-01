Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Йоханнес Клебо лидирует, Савелий Коростелёв — 62-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 907 очков. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (706 очков), россиянин Савелий Коростелёв идёт на 62-й позиции (82).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 1 января:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 907 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 706.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 561.
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 518.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.
7. Андреас Рее (Норвегия) – 438.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 407.
9. Ларс Хегген (Норвегия) – 397.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 363.
76. Савелий Коростелёв (Россия) – 60.