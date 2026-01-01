Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс лидирует, Дарья Непряева идёт 56-й

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 787 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (786 очков). Россиянка Дарья Непряева идёт на 56-й строчке (104).
Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 1 января:
1. Джессика Диггинс (США) – 837 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 786.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 561.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 502.
6. Хейди Венг (Норвегия) – 454.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 452.
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 432.
9. Эмма Рибом (Швеция) – 429.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 425.
56. Дарья Непряева (Россия) – 104.