Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Джессика Диггинс лидирует, Дарья Непряева идёт 56-й

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 787 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (786 очков). Россиянка Дарья Непряева идёт на 56-й строчке (104).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 1 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 837 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 786.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 561.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 502.

6. Хейди Венг (Норвегия) – 454.

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 452.

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 432.

9. Эмма Рибом (Швеция) – 429.

10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 425.

56. Дарья Непряева (Россия) – 104.