Лыжи

«Лёгкие работают на износ». Амундсен — о проблемах с дыханием

«Лёгкие работают на износ». Амундсен — о проблемах с дыханием
Комментарии

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, занявший в гонке с раздельным стартом классическим стилем на «Тур де Ски» — 2025/2026 в Тоблахе седьмое место, заявил, что имеет проблемы с дыханием.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
22:11.0
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+10.1

— Это не шутка — промчаться через Тур с шестью лыжными гонками. Я чувствую, что истощаю тело, которое и так было немного ослаблено на протяжении всего Тура. Становится тяжело, и это серьёзная нагрузка на дыхание и лёгкие.

Я мечтал чувствовать себя лучше. Это меня впечатляет. Я действительно вымотан после всех лыжных гонок, в которых я участвовал здесь. Мои лёгкие работают на износ. Я чувствую, что мне требуется много времени на восстановление.

Когда ты в действительно хорошей форме, ты чувствуешь, что твоё тело восстанавливается очень быстро, а сейчас моё тело просто кричит о необходимости отдыха.

— Нужно ли что-то менять в подготовке к Олимпиаде?
– Да, мне нужно.

Теперь мне просто нужно восстановиться и максимально использовать последние две гонки, а затем, ради своего здоровья и физической формы, мне, вероятно, придётся сбавить обороты после «Тур де Ски».

— Вы испытываете стресс?
— Я не испытываю стресса, но, конечно, я хотел бы показать ещё более яркую форму в классических гонках, в которых мы участвовали, — приводит слова Амундсена Dagbladet.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
