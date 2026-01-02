Скидки
Олимпийский чемпион Дементьев назвал персону 2025 года в лыжных гонках

Олимпийский чемпион Дементьев назвал персону 2025 года в лыжных гонках
Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр — 2006 Евгений Дементьев ответил, кого считает персоной 2025 года в лыжных гонках.

«Савелий Коростелёв и Дарья Непряева — персоны года в лыжных гонках в 2025 году. Они молодые, ещё в прошлом сезоне доказывали, что должны поехать на Олимпийские игры, отобрались не просто так. Сейчас они послы России, амбициозные, со знанием языка», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Непряева и Коростелёв в 2025 году получили нейтральные статусы и выступили на этапе Кубка мира в Давосе, где подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.

