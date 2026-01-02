Скидки
Евгения Крупицкая пропустит «Гонку чемпионов» по состоянию здоровья

Комментарии

Российская лыжница Евгения Крупицкая не выступит на «Гонке чемпионов» в Рязани, которая пройдёт 3 и 4 января, из-за болезни. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

«Всех с новым 2026 годом!

К сожалению, на Гонке чемпионов в Рязани я не выступлю, приболела, увидимся в Казани!» — написала в телеграм-канале Крупицкая.

«Гонка чемпионов» — коммерческое соревнование, проводимое в России с 2011 года. В этом году в нём примут участие 40 ведущих российских и белорусских биатлонистов и лыжников. Команды будут сформированы по схеме «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка». В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.

Комментарии
