«Она становится своей в этой тусовке». Панжинский — о результатах Непряевой

Серебряный призёр Олимпиады-2010 Александр Панжинский считает, что российская лыжница Дарья Непряева, занявшая на «Тур де Ски» в Тоблахе в масс-старте восьмое место, а в гонке преследования — 16-е, уже становится своей в коллективе участников Кубка мира. В общем зачёте «Тур де Ски» спортсменка располагается на 16-й строчке.
«Её результат был чуть скромнее, чем у Савелия Коростелёва, тем не менее она провела хорошую гонку. Она показала свой универсализм, для «Тур де Ски» это хорошо, особенно для Олимпиады, опыта и становления Дарьи как спортсмена международного уровня. Её уже все знают, с ней считаются, она уже становится своей в этой тусовке Кубка мира.
Конечно, мы не говорим о борьбе за топ-3, топ-6 и даже за десятку сильнейших. Хотя при идеальном стечении обстоятельств на попадание в неё можно претендовать, но самое главное, что Дарья не растерялась, не потерялась, показала чистое время и не позволила никому, кто стартовал за ней, обогнать её. А сама она поднялась в протоколе выше, чем стартовала, и в финишном створе боролась на равных с многократным победителем этапов Кубка мира, призёром чемпионатов мира Надин Фендрих, которую наша Дарья догнала, со шведкой Моа Лундгрен», — приводит слова Панжинского ТАСС.
Ранее Непряева подтвердила необходимую для участия в Олимпиаде-2026 квоту.
