Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Колетта Ридцек досрочно завершила выступление на «Тур де Ски» — 2026

Колетта Ридцек досрочно завершила выступление на «Тур де Ски» — 2026
Комментарии

Немецкая лыжница Колетта Ридцек досрочно покидает многодневку «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба Немецкой лыжной ассоциации.

«Колетта покинет многодневку сегодня досрочно. Мера принимается профилактически из‑за першения в горле — чтобы не подвергать здоровье риску. Главная задача — заблаговременно предотвратить возможное заболевание и максимально защитить спортсменку для предстоящих соревнований», — говорится в заявлении организации.

Напомним, Колетта Ридцек стала серебряным призёром «Тур де Ски» — 2026 в спринте. Победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Кристине Ставос Шистад выиграла спринт свободным стилем на «Тур де Ски», Непряева — 34-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android