Колетта Ридцек досрочно завершила выступление на «Тур де Ски» — 2026

Немецкая лыжница Колетта Ридцек досрочно покидает многодневку «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба Немецкой лыжной ассоциации.

«Колетта покинет многодневку сегодня досрочно. Мера принимается профилактически из‑за першения в горле — чтобы не подвергать здоровье риску. Главная задача — заблаговременно предотвратить возможное заболевание и максимально защитить спортсменку для предстоящих соревнований», — говорится в заявлении организации.

Напомним, Колетта Ридцек стала серебряным призёром «Тур де Ски» — 2026 в спринте. Победительницей стала норвежка Кристине Ставос Шистад.