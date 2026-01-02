Норвежка Кристин Фоснес завершила выступление на «Тур де Ски» — 2026

25-летняя норвежская лыжница Кристин Эустгулен Фоснес сообщила, что досрочно завершает выступление на многодневке «Тур де Ски» — 2026.

«Я заметила, что моему телу сейчас пойдёт на пользу немного отдыха, и ничего другого не остаётся», — приводит слова Фоснес Fondo Italia.

На «Тур де Ски» — 2026 Кристин Фоснес в спринте свободным стилем дошла до четвертьфинала, в разделке классическим стилем на 10 км стала 19-й, в масс-старте — 15-й и в гонке преследования — 29-й.

Ранее стало известно, что серебряный призёр «Тур де Ски» — 2026 в спринте немка Колетта Ридцек завершила выступление в многодневке из-за болезни.